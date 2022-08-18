«الصحة» : توفير كواشف «الدرن» وتدريب 25 صيدليا على بروتوكول العلاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية والوقائية لـ70 ألفًا و59 مترددًا على مستشفيات الأمراض الصدرية بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر يوليو الماضي، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فرز الحالات طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، ودخول 2630 حالة لتلقِّي الخدمة العلاجية “بالمجان” بالمستشفيات،

لافتًا إلى أن الوزارة تنتهج في مجال الأمراض الصدرية إستراتيجية تقوم على أساس الشقَّين الوقائي والعلاجي، ويتم تنفيذهما من خلال وحدات الصدر المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف عبد الغفار أنه تم إجراء الكشف والأشعة لـ5 آلاف و312 مواطنًا عن طريق سيارة الأشعة المتنقلة، خلال شهر يوليو الماضي، لافتًا إلى وضع خطة للتطوير تشمل تزويد المستشفيات بالتجهيزات الطبية وغير الطبية، حيث تم تركيب جهاز للأشعة المقطعية بمستشفى صدر كفر الشيخ.

من جانبه قال الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنه تم توفير 2000 كاشف من كواشف “الجين إكسبرت” الحديثة المُستخدمة فى اكتشاف الدرن ومقاومته لعقّار “الريفامبيسين”،

مشيرًا إلى المرور على 11 مستشفى ومستوصفًا للأمراض الصدرية التي بها أجهزة جين إكسبرت؛ لمتابعة سير العمل بهذه الأماكن.

وذكر الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أنه تم تدريب 25 صيدليًّا على بروتوكول أدوية الدرن، كما تم تدريب 11 فنيّ معمل على استخدام الجين إكسبرت والفحص المباشر والمزارع الدرنية، وذلك بالتعاون مع معمل الدرن بالمعامل المركزية.

وتابع أمين أن إعداد خطط العمل الإستراتيجية يتم من خلال توصيات الأبحاث العلمية، مع تطبيق وسائل مكافحة العدوى بجميع وحدات الصدر التي تقدم خدماتها لمرضى الدرن؛ وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.