الصحة: توفير خدمات الرعايات والحضانات والطوارئ لنحو 4 آلاف مواطن خلال شهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير الخدمات الطبية الطارئة بالمجان، لـ3 آلاف و922 مواطن، والتي تمثلت في أسرة العناية المركزة، ورعايات الحروق، والحضانات، وذلك عبر الخط الساخن (137) خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي تم توفيرها تضمنت 652 سرير رعاية، و922 حضانة، مشيرًا إلى توفير 1653 كيس دم لمرضى الطوارئ، إلى جانب خدمة المشورة للحالات الطارئة التي يقدمها الخط الساخن 137.

وأوضح عبدالغفار، أنه قامت الوزارة بتوفير الخط الساخن (16474) للمواطنين، وربطه بالخط الساخن للمنظومة (137)، حيث تم ربط أقسام الطوارئ في المستشفيات بجميع المحافظات إليكترونيًا، بغرفة التحكم المركزية التابعة للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة، وذلك اختصاراً لوقت البحث عن أسرة شاغرة بالمستشفيات، في إطار تطبيق سياسة الميكنة والتحول الرقمي.

ولفت «عبدالغفار» إلى ميكنة أرصدة مخازن أدوية الطوارئ بجميع المحافظات، لتيسير الحصول عليها وسرعة متابعة توافر الأرصدة بالمستشفيات، كما يجري بشكل دوري تحديث قواعد البيانات الخاصة بالتجهيزات والقوى البشرية ومؤشرات الأداء لترتيب أولويات احتياجات المستشفيات للتجهيزات.

ومن جانبه، قال الدكتور حلمي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إنه تم تقديم خدمة طبية عاجلة لـ 72 حالة حروق مسجلة على المنظومة، مشيرًا أنه يجري تجهيز قسم الحروق بمستشفى السلام بمحافظة بورسعيد، ولتطوير جميع مراكز ووحدات علاج الحروق، استرشادا بالمرجعيات العالمية.

وذكر «عبدالرحمن» أنه تم تدريب 125 من أعضاء الفريق الطبي بأقسام الرعاية الحرجة، من خلال عدة دورات، منها طب الطوارئ للتعامل مع حالات الغرق، والأسعافات الأولية والنقل الآمن للمصاب.