الصحة توضح سبب حرق نعش أحد المتوفين بكورونا في الغربية «لا يمكن تطهيره»

أكدت وزارة الصحة ، مساء الأربعاء، مشهد حرق نعش أحد المتوفين بفيروس كورونا في محافظة الغربية، والذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. جاء ذلك بحسب ما ذكره الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، في مداخلة مع…

أكدت وزارة الصحة ، مساء الأربعاء، مشهد حرق نعش أحد المتوفين بفيروس كورونا في محافظة الغربية، والذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، في مداخلة مع برنامج التاسعة مساءا الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة المصرية الأولى.

وقال إن “الوزارة وضعت دراسات واجراءات للتعامل المتوفى​ بمرض الكورونا من لحظة وفاته على سريره بالمستشفى حتى نقله ووضعه في كيس معد خصيصا لكن الصندوق المفروض أنه هو قابل للتطهير بالماء والكلور إذا كان مصنوع من مادة قابلة للتطهير”.

وأضاف: “أحيانا هناك صناديق خشبية غير قابلة للتطهير وبعضها تنتفخ بالمياه ويكون استخدامها غير مقبول بالتالي يلجأ الفريق الطبي إلى حرق الصندوق حتى لا يساء استخدامه مرة أخرى”.

وتابع: “الصندوق كان مصنوعا من خشب حبيبي ولم يمكن تطهيره وتم حرقه”.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.

شفاء 178 حالة جديدة من فيروس كورونا

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة ، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.