الصحة: توزيع 456 تابلت للرائدات الريفيات لميكنة بيانات المنتفعات

أحمد صبرىأعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، توزيع 456 جهاز "تابلت" كدفعة أولى للرائدات الريفيات على مستوى الجمهورية، بهدف إنشاء نظام إلكترونى مميكن لجميع المنتفعات والمستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة ونوع الوسيلة المستخدمة، لتحقيق خطة التنمية المستدامة (مصر 2030).يأتى ذلك تنفيذاً

أحمد صبرى

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، توزيع 456 جهاز “تابلت” كدفعة أولى للرائدات الريفيات على مستوى الجمهورية، بهدف إنشاء نظام إلكترونى مميكن لجميع المنتفعات والمستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة ونوع الوسيلة المستخدمة، لتحقيق خطة التنمية المستدامة (مصر 2030).

يأتى ذلك تنفيذاً لما وعد به وزير الصحة والسكان بتوفير أجهزة ” تابلت” لجميع الرائدات، وذلك خلال مؤتمر الرائدات الريفيات السابق، لتخفيف أعباء التسجيل عليهم، وخلق شبكة للتواصل بين جميع المستويات، الأمر الذي من شأنه دعم نظام الاستدعاء لمنتفعات تنظيم الأسرة فى المناطق الأكثر احتياجًا.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة، أن هذا العدد ضمن 14 الف تابلت ستوزع على مراحل متتالية خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تم عقد ورشة عمل يومي 4و5 ابريل 2018، تم خلالها تدريب بعض المشرفين المركزيين من الرائدات الريفيات بالقطاع على البرنامج الإلكترونى بإستخدام أجهزة التابلت، لافتة الى أنه سيتم تدريب الرائدات الريفيات والمشرفيين بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية خلال الشهر الحالي كتجربة أولية، على أن تعمم بعد ذلك على مستوى الجمهورية.

وأضافت ” عبدالمجيد” أنه من خلال هذا البرنامج يتم عمل حصر سكانى لبيانات الأسر بالكامل والسيدات المستهدفات في المربع السكنى الخاص بالرائدة الريفية إلكترونياً وبالرقم القومى، وموقف السيدات من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، لافتة الى أنه يتم تسجيل الزيارات المنزلية إلكترونياً وقت تنفيذها، والناتج منها، بالاضافة الى دراسة مردودها وتأثيرها على تغيير السلوكيات بالمجتمعات المستهدفة.