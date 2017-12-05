الصحة توزع 100 ألف عبوة بنسيلين

أحمد صبرى:كشف الدكتور مصطفى السيد مدير التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة أن هناك 100 ألف عبوة (حقن ) من عقار البنسلين وصلت لمخازن الوزارة مساء الثلاثاء، ويتم العمل على توزيعها على الإدارات والصيدليات العامة لتكون فى متناول المرضي من الغد.وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "العاشرة مساء"، على قنا

أحمد صبرى:

كشف الدكتور مصطفى السيد مدير التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة أن هناك 100 ألف عبوة (حقن ) من عقار البنسلين وصلت لمخازن الوزارة مساء الثلاثاء، ويتم العمل على توزيعها على الإدارات والصيدليات العامة لتكون فى متناول المرضي من الغد.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج “العاشرة مساء”، على قناة دريم، أن هناك 20الف عبوة يتم الان انهاء اجراءات استلامهم للشركة المصرية لتوزيعها عبر منافذها الأيام القادمة.

يشار إلى أن هناك نقص حاد فى عقار البنسلين الذى يستخدم للأطفال منذ أسبوعين بسبب توقف الشركة المستوردة له مما جعل وزارة الصحة تحول الأمر للنيابة للتحقيق.