الصحة: توريد 225 ألف مرشح غسيل كلوى للمستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توريد 225 الف مرشح غسيل كلوى وتوزيعها من مخازن التموين الطبى بالوزارة لجميع القطاعات ومديريات الشئون الصحية لتوزيعها على المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توريد هذه المرشحات ضمن مناقصه برلين للشراء المجمع والتى وفرت الكثير من المبالغ المالية على وزارة الصحة والخزانة العامة للدولة .

وأشارت الدكتورة ماجده الطنطاوى رئيس الاداره المركزيه للطب العلاجى، إلى أنه تم التوزيع وفقا لمخصصات كل قطاع واحتياجاته بما يفى بالمده المعتاده وهي اسبوعان بخلاف الاحتياطي الموجود سواء بالمخازن أو بالقطاعات، لافتة الى انه تم توزيع ١٥٧٠٠٠ مرشح للقطاع العلاجي موزعه على جميع مديريات الشئون الصحية، ٢٣٠٠٠ للتأمين الصحى، ٢٥٠٠ للمؤسسة العلاجية بالقاهرة، ٢٥٠٠ مرشح آخرين للمؤسسة العلاجية بالاسكندرية، فيما تم توريد 15000 مرشح لمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأكدت رئيس الاداره المركزيه للطب العلاجى أنه يتم التوريد تباعا بكميات تكفى جميع قطاعات ومستشفيات وزارة الصحة.