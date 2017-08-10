الصحة: توريد كمية كبيرة من المستلزمات الطبية للمستشفيات

أحمد صبرى قال خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ستورد كمية كبيرة من المستلزمات الطبية للمستشفيات ومعهد القلب، يوم الاثنين القادم ، من خلال مناقصة برلين للشراء المجمع، والتى يتم توريدها على دفعات متتالية. وأضاف في بيان اليوم، أنه جارى عمل الفحص الفنى لاستلام الشحنات

أحمد صبرى

قال خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ستورد كمية كبيرة من المستلزمات الطبية للمستشفيات ومعهد القلب، يوم الاثنين القادم ، من خلال مناقصة برلين للشراء المجمع، والتى يتم توريدها على دفعات متتالية.

وأضاف في بيان اليوم، أنه جارى عمل الفحص الفنى لاستلام الشحنات من خلال لجنة فنية متخصصة فى ذلك، موضحا أن الشحنة المنتظر استلامها تتضمن قساطر للقلب ومستلزمات طبية تستخدم فى العمليات .

وكان أحمد عماد الدين وزير الصحة قد عقد اجتماعا مساء اليوم بقيادات وزارة الصحة وبعض من وكلاء الوزارة بالمحافظات لمتابعة ماتم التوصل اليه بملف تمويل البنك الدولي والذي يقدر بقيمة 75 مليون دولار.

وقال مجاهد إن الاجتماع تناول ما تم توريده من التجهيزات الطبية وغير الطبية للمستشفيات الجارى افتتاحها خلال الفترة القادمة، بالاضافة الى تطوير عدد 48 ‪ وحدة صحية لتصبح ” مراكز متميزة للخدمات الصحية لعلاج المرأة والطفل ” ، وماتم أيضا فى ملف فيروس “سى ” من حيث توريد الكواشف المستخدمة فى عملية المسح الطبى للمواطنين.