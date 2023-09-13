الصحة توافق على فتح فصل تمريض بسيوة 2023 / 2024

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي للتمريض، تم موافقه وزارة الصحة على فتح فصل التمريض بسيوة لهذا العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لأبناء سيوة والمراكز الأخرى وفقا للشروط والضوابط ،مع حرص المحافظة على توفير مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية وتحسين الخدمات مع توفير مزيد من كوادر التمريض .

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح ان وزارة الصحة وافقت على فتح فصل التمريض بسيوة بعدد من ٢٥ إلى ٣٠طالب هذا العام ، واستقبال طلبات أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بفصل سيوة للتمريض بحد أدنى ٢٠٠ درجة لأبناء سيوة و٢٥٠ درجة لباقي طلاب خريجى الشهادة الإعدادية بمراكز المحافظة الأخرى مع الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الوزارية الواردة والإقرار بعدم السماح بنقل الطالب إلى فصول تمريض أخرى خلال السنوات الدراسية مع العمل والخدمة بمستشفى سيوة بعد التخرج من مرحلة الثانوى للتمريض

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه سيتم استقبال طلبات بدء من السبت القادم ١٦ سبتمبر إلى الأربعاء ٢٠ سبتمبر الجارى على أن يتقدم أبناء سيوة باوراقهم بمدرسة سيوة للتمريض ، وتستقبل مدرسة الثانوي للتمريض بمطروح باقي طلبات جميع الطلاب من المراكز الأخرى الراغبين في الالتحاق بفصل الثانوي للتمريض بسيوة.