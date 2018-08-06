الصحة توافق على زيادة سعر أنسولين شركة المهن بنسبة 26%

أحمد صبرى وافقت إدارة التسعير بالادارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة تحريك سعر عقار انسوليناجبت من 38 جنيها إلى 48 جنيها بزيادة 26% على أن تكون الزيادة للإنتاج والتشغيلات الجديدة حيث يعالج العقار مرضي السكر.وبحسب منشور المواففة على التسعير الجديد، فإن انسوليناجبت تنتجه شركة المهن الطبية الت

أحمد صبرى

وافقت إدارة التسعير بالادارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة تحريك سعر عقار انسوليناجبت من 38 جنيها إلى 48 جنيها بزيادة 26% على أن تكون الزيادة للإنتاج والتشغيلات الجديدة حيث يعالج العقار مرضي السكر.

وبحسب منشور المواففة على التسعير الجديد، فإن انسوليناجبت تنتجه شركة المهن الطبية التى تستحوذ الدولة على جزء منها ستكون فى صنف انسولبنا جيبت 30/70 تركبز 100مللى.

وأكد المنشور أن وزيرة الصحة وافقت على قرار التسعير، كما أقرت أن ربح الصيدلى سيقر من خلال القرار الوزارى 499 لعام 2012.

وتعتبر تلك المرة الثالثة التى توافق فيها وزارة الصحة على رفع أسعار أدوية السكر هذا العام، حيث تم تحريك أسعار شركتى نوفو نورديسك الدنماركية وسانوفى الفرنسية.