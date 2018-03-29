الصحة توافق على تسجيل عقار جديد للسكر

أحمد صبرىوافقت وزارة الصحة على تسجيل عقار توچيو لمرض السكر وهو أنسولين قاعدى جديد يعمل على التحكم فى نسبة السكر في الدم مع انخفاض فى معدل حدوث نوبات انخفاض السكر. والعقار الجديد تنتجه شركة سانوفى الفرنسية وهو أنسولين قاعدي طويل المفعول يؤخذ مره يوميا للب

أحمد صبرى

وافقت وزارة الصحة على تسجيل عقار توچيو لمرض السكر وهو أنسولين قاعدى جديد يعمل على التحكم فى نسبة السكر في الدم مع انخفاض فى معدل حدوث نوبات انخفاض السكر.

والعقار الجديد تنتجه شركة سانوفى الفرنسية وهو أنسولين قاعدي طويل المفعول يؤخذ مره يوميا للبالغين المصابين بالنوع الأول و الثانى من السكر .

وقالت دكتوره هالة رمزي مدير القطاع الطبى في شركة سانوفي مصر” إنه بناء على موافقة وزارة الصحة على تسجيل توچيو فإن سانوفى تتطلع إلى توفير خيار جديد للعلاج لمرضى السكر بمصر.

وأضافت أنه “بالرغم من أن الأنسولين ذو فاعلية فإن التحكم المستمر علي مدار اليوم يعد تحدي لكل من المرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية بسبب مخاوف نقص السكر في الدم و لهذا فان توچيو يوفر خيارا جديدا ليساعد المرضى على التعايش مع مرض السكر”.