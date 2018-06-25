«الصحة» توافق على تحريك أسعار 6 أصناف من الأدوية بنسبة 25%

أحمد صبرىوافقت وزارة الصحة على تحريك أسعار 6 أصناف من الأدوية والبدء ببيعها بالسعر الجديد لشكر سانوفى ايفنتس الفرنسية، وهى الشركة صاحبة المركز الثالث فى المبيعات محليا.وشملت 4 أنواع من أصناف كليكسان الذي يستخدم فى علاج تجلط الدم والحوامل، بينما شملت صنفين من لازيلكتون المستخدم كمدر للبول بنسب مخ

أحمد صبرى

وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعار 6 أصناف من الأدوية والبدء ببيعها بالسعر الجديد لشكر سانوفى ايفنتس الفرنسية، وهى الشركة صاحبة المركز الثالث فى المبيعات محليا.

وشملت 4 أنواع من أصناف كليكسان الذي يستخدم فى علاج تجلط الدم والحوامل، بينما شملت صنفين من لازيلكتون المستخدم كمدر للبول بنسب مختلفة بتموسط زيادة 25%.

وارتفع سعر كلكسان 20 مجم من 54 جنيه لـ70 جنيها.

وكلكسان 40 مجم من 85 لـ110 جنيهات وكلكسان 60 مجم من 103.75 لـ 130 جنيها.

بينما تحرك سعر كلكسان 80 مجم من 120 لـ150، ولازيلاكتون 50 مجم من30 لـ42 جنيها، ولازيلاكتون 100 مجم من 120 لـ 150 جنيها.



