«الصحة» : توافر مخزون كاف من الأكسچين والأدوية والمستلزمات الطبية

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الاثنين، مع قيادات الوزارة ومديري الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، والوقوف على توافر كل الخدمات الطبية للمصابين، وذلك عبر تقنية الـ"كول كونفرانس".

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الاثنين، مع قيادات الوزارة ومديري الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية؛ لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، والوقوف على توافر كل الخدمات الطبية للمصابين، وذلك عبر تقنية الـ”كول كونفرانس”.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت، خلال الاجتماع، مخزون الأكسجين الطبي بالمستشفيات التي تستقبل حالات المُصابين بفيروس كورونا بمحافظات الجمهورية.

كما راجعت عدد المرضى المتواجدين على أجهزة التنفس الصناعي و”ماسك الأكسجين”، وبيانات متوسط الاستهلاك للأكسجين الطبي والسعة اللترية لـ”تانكات” الأكسجين بالمستشفيات، مؤكدة توافر مخزون كافِ من الأكسجين الطبي، كما اطمأنت على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى استعداد وجاهزية جميع المستشفيات بمحافظات الصعيد لاستقبال وتقديم الخدمات الطبية للحالات المُصابة بفيروس كورونا، في إطار خطة التوسع في المُستشفيات المُخصصة لاستقبال الحالات المُصابة، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وتابع مجاهد أن الوزيرة وجهت، خلال الاجتماع، بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة كل مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، كما راجعت نسب إشغال هذه المستشفيات التي تُعد حائط الصد الأول منذ بداية الجائحة.

وذكر مجاهد أن الوزيرة وجهت بمراجعة بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد وتحديثها وفقًا للأبحاث والإرشادات العلمية، فضلًا عن تكثيف البرامج التدريبية للأطقم الطبية بالمستشفيات على بروتوكولات العلاج والتشخيص لمرضى فيروس كورونا المستجد.

وأكد مجاهد أن الوزيرة وجهت باستمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة، لمتابعة آخر المُستجدات الخاصة بحالات المُصابين بفيروس كورونا، ومن بينهم حالات العزل المنزلي وتوافر الرعاية الصحية اللازمة لهم بـ محافظات الجمهورية، مشددةً على عدم التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.