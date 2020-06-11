الصحة تنفي وصول عدد متبرعي البلازما المتعافين من كورونا إلى 600 ألف

نفت وزارة الصحة اليوم ما نُسب للوزيرة الدكتورة هالة زايد من أن المتبرعين بالبلازما المتعافين من فيروس «كورونا» وصل عددهم إلى 600 ألف. وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عبر صفحته الرسمية على موقع…

نفت وزارة الصحة اليوم ما نُسب للوزيرة الدكتورة هالة زايد من أن المتبرعين بالبلازما المتعافين من فيروس «كورونا» وصل عددهم إلى 600 ألف.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن ذلك التصريح المنسوب للوزيرة غير صحيح، مطالبا بعدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع للمصادر الرسمية لتحري الحقائق.

كانت وزيرة الصحة د. هالة زايد قد استعرضت أمس الأربعاء في اجتماع لمجلس الوزراء نتائج استخدام بلازما المتعافين لعلاج الحالات الحرجة وشديدة الخطورة من مصابي كورونا.

وأشارت إلى أن عدد المتبرعين بالبلازما حتى الآن في المركز القومي لنقل الدم 45 متبرعا، موضحة أنه تم إعداد البروتوكول البحثي بالتعاون بين اللجنة العلمية لمكافحة حالات “كوفيد 19” والمركز القومي لنقل الدم.

ولفتت إلى أنه تم إدراج حالات ضمن بروتوكول العلاج تتنوع حالتهم من حالات حرجة وشديدة الخطورة وعددهم حتى اليوم 19 حالة.

وقالت: بلغ عدد حالات الشفاء التام والخروج من مستشفيات العزل 4 حالات، من بين الحالات الـ 19، وإحدى هذه الحالات، خرجت وتحت العزل المنزلي لتحسنها، فيما تبلغ الحالات التي تخضع للإشراف الطبي 10 حالات من بينها 7 حالات تشير نتائج التحاليل والأشعة إلى تحسنها، فيما بلغت حالات الوفاة 4 حالات، من بينها 3 حالات كانت متدهورة قبل نقل البلازما إليها وتمت الوفاة بعد نقل البلازما مباشرة، وإحدى الحالات الأربع توفيت بعد نقل البلازما بخمسة أيام.