«الصحة» تنفي تحذير المواطنين من الذهاب للمستشفيات حال وجود أعراض كورونا

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشورًا منسوبًا لوزارة الصحة يُحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا، وإرسال الوزارة فِرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نَفَت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المنسوب لوزارة الصحة الذي يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا أو إرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي، وأن المنشور المتداول مزيَّف وغير تابع للوزارة نهائيًّا،

مشيرةً إلى أن الوزارة لم تقم بتوجيه أي فرق طبية تابعة لها للمنازل، لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مُشددةً على أن كل المستشفيات على مستوى الجمهورية (العامة- المركزية- الصدر- الحميات)، تقوم باستقبال جميع المرضى بما فيهم المصابون بكورونا، مع إجراء كل الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتلقّي العلاج المناسب،

مُناشدةً جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة الذعر بينهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتناشد وزارة الصحة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected] ).