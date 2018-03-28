الصحة تنصح بماسك للأنف والفم تزامنا مع العاصفة الترابية

لاسيما لمرضى الربو أحمد صبرى أعلن الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الاربعاء، رفع درجة الاستعدادات الى الدرجة القصوى بمستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية تزامناً مع العاصفة الترابية التي تجتاح البلاد، وفق بيان وأشار الدكتور خالد…

لاسيما لمرضى الربو



أحمد صبرى

أعلن الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الاربعاء، رفع درجة الاستعدادات الى الدرجة القصوى بمستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية تزامناً مع العاصفة الترابية التي تجتاح البلاد، وفق بيان

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن السيد وزير الصحة أكد على جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة وتوافر اسطوانات الأكسجين وموسعات الشعب الهوائية وأجهزة النيبيولايزر بتلك المستشفيات حتى يتسنى لها استقبال أي طارئ.

ونصحت وزارة الصحة والسكان مرضى الربو والحساسية الصدرية بعدم التعرض للعواصف الترابية وأن يلتزموا بالعلاج المقرر لهم مع البقاء في منازلهم، واذا اضطروا الى الخروج فعليهم وضع “ماسك” أو كمامة على الأنف والفم، وفي حالة حدوث أي طارئ، يتم التوجه سريعاً الى أقرب مستشفى صدر أو عام لتلقي العلاج اللازم.

