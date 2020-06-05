«الصحة» تناشد بالتبرع.. تعرف على عناوين 5 مراكز لسحب بلازما المتعافين من «كورونا» (خريطة تفاعلية)

«الصحة» تناشد المتعافين من «كورونا» بالتبرع بالبلازما بعد مرور 14 يومًا من تعافيهم

أعلنت د.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ببلازما المتعافين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة، ما أدى لتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي، وزيادة نسب الشفاء من الفيروس.

وفي بيانٍ رسمي لوزارة الصحة، الجمعة، ناشدت «زايد» المتعافين من فيروس كورونا بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بالوزارة، حيث تم تفعيل العمل بـ5 مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافين، في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية والمنيا والأقصر.

شروط المتعافين للتبرع بالبلازما

وذكر خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عددًا من الشروط اللازم توافرها في المتبرع بالبلازما، لعلاج الحالات الحرجة من فيروس كورونا، من بينها أن يكون المتبرع سنه بين 18 و60 عامًا، ويكون وزنه أكثر من 50 كيلوجرامًا.

وأضاف مجاهد أن المتبرع عليه أن يقوم بالإجابة عن استبيان شروط التبرع بالدم للتأكد من خلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم إجرائه عمليات كبرى من قبل.

موضحًا أن شروط التبرع لا تنطبق على أصحاب أمراض (الفيروسات الكبدية، نقص المناعة، الزهري، ومرضى الأورام، ومرضى السكري الذين يستخدمون حقن الأنسولين كعلاج)، بينما تنطبق شروط التبرع على أصحاب الأمراض المزمنة من “السكري والضغط” المنتظم جراء تناول جرعات الدواء الخاصة.

عناوين وتليفونات مراكز الدم التي تستقبل بلازما المتعافين من «كورونا»

وتستعرض المال عناوين مراكز الدم، التي أعلنتها وزارة الصحة، لاستقبال بلازما المتعافين من فيروس كورونا، في 5 محافظات.