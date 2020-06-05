«الصحة»: تم سحب بلازما 36 متعافيًا من كورونا عالجت 12 مصابًا

قال الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث في مداخلة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر إن تجربة البلازما مش بس مجرد بحث وإنما مثال متكامل لمنظومة فيها تفاصيل كتير.

وأضافت: “الموضوع من أول تحوله من فكرة إلى بروتوكول بحثي.. إلى الآن سحبنا بلازما من 32 متعافيا وتم الانتهاء من اتاحة البلازمة لـ12 مريضا خرج منهم 3 من المستشفى بالفعل والباقي في حالة التحسن”.

وتابعت: “من تم علاجهم بالبلازما كانوا في حالة خطيرة واحتمالات الوفاة لديهم كبيرة، وعندنا دلوقتي خدمات نقل الدم القومية.. نقدر نتوجه مباشرة للأماكن اللي أعلنتها وزارة الصحة اليوم للتبرع بالنسبة للمتعافين من مرض كورونا”.

وقال: “إن إحنا عندنا بروتوكول واضح للعلاج ببلازما الدم.. واحنا مازلنا في المرحلة البحثية لكن النتائج مبشرة جدًا جدا.. محتاجين نشجع الناس على التبرع بالبلازمة لأن فيه أمل كبير جدا.. والحالات الخطيرة اللي داخلة على تنفس صناعي الأمل في البلازما بالنسبة ليها”.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة، والتي تم العمل بها في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافيين لبعض مصابي فيروس كورونا من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، كما تم توفير البلازما لاثنين من المستشفيات الجامعية بعد طلبها، حيث أظهرت التجربة نتائج مبدأية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.



