«الصحة» تمنح مصنع سنمار شهادة بسلامة عماله وخلوهم من فيروس «Covid 19»

أعلنت شركة "تي سي أي سنمار" للكيماويات، اليوم الخميس انتهاء الحجر الصحي المقام بمصنعها فور الاطمئنان التام على سلامة عمالها داخل المصنع و خارجه و كذلك أفراد أسرهم بالكامل. حيث أصدرت وزارة الصحة شهادة للمصنع بانتهاء فترة الحجر و سلامة…

أعلنت شركة “تي سي أي سنمار” للكيماويات، اليوم الخميس انتهاء الحجر الصحي المقام بمصنعها فور الاطمئنان التام على سلامة عمالها داخل المصنع و خارجه و كذلك أفراد أسرهم بالكامل. حيث أصدرت وزارة الصحة شهادة للمصنع بانتهاء فترة الحجر و سلامة جميع العاملين بالمصنع و خلوهم من فيروس كورونا حيث جاءت جميع نتائجهم سلبية.

و طوال شهر مارس حرصت شركة سنمار على القيام بدورها الوطني تجاه محافظة بورسعيد بإمدادها باكثر من 7 أطنان من مادة الهيبوكلوريد المعقمة و التي تم تسليمها إلي مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لتجاوزتلك الفترة الحرجة و الحد من انتشار فيروس كورونا مثال المحافظة؛ الشئون الصحية ،قوات الأمن، المنطقة الصناعية ،الإسعاف .



و وعدت الشركة أهالي المحافظة بتسخير كامل طاقتها الإنتاجية من خام الكلور والصودا الكاوية لخدمة قطاع المنظفات والمطهرات في مصر لحماية أبناء الوطن من فيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″

وصرح المهندس شريف المنوفى المدير التنفيذى لشركة “تى سى آى سنمار” للكيماويات قائلا:” استكمالا ووفاء منا جميعا بواجبنا الوطني نحو مساندة الدولة في ظل الأزمة الراهنة، تستعد الشركة لإعادة تشغيل مصنعها و ذلك بعد القيام بتطبيق معاييرتعقيم وتطهير شاملة لكافة مرافقه ومعداته وو ضع منظومة عمل شاملة تطبق اعلي معايير الصحة والسلامة المهنية المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حيث تنطلق الشركة بممارساتها المهنية من عقيدة راسخة تقتضي بأن لا تهاون في تنفيذ أقصى الإجراءات الاحترازية مهما بلغت التكلفة المادية لضمان صحة وسلامة أبنائها من العاملين والموظفين وضماناً لسير عملياتها الإنتاجية على أكمل وجه بما سينعكس إيجابيا علي الأداء الاقتصادي للدولة و المجتمع.