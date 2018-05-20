الصحة تلغى قرار إغلاق مستشفى الجولف الدولى

شريف عمرألغت وزارة الصحة والسكان، قرارها بالإغلاق الكامل لمستشفى الجولف الدولى بمصر الجديدة، بعد إزالة إدارة المستشفى كافة المخالفات التى رصدتها لجنة من الوزارة.كانت الوزارة، قد أعلنت منذ أسبوعين فى بيان صحفى، عن إغلاق مستشفى الجولف بمصر الجديدة، لوجود مخالفات جسيمة، تهدد حياة المرضى على رأسها ع

شريف عمر

ألغت وزارة الصحة والسكان، قرارها بالإغلاق الكامل لمستشفى الجولف الدولى بمصر الجديدة، بعد إزالة إدارة المستشفى كافة المخالفات التى رصدتها لجنة من الوزارة.

كانت الوزارة، قد أعلنت منذ أسبوعين فى بيان صحفى، عن إغلاق مستشفى الجولف بمصر الجديدة، لوجود مخالفات جسيمة، تهدد حياة المرضى على رأسها عدم اتباع اشتراطات مكافحة العدوى في جناح العمليات والرعايات المركزة، ووجود شبابيك بالرعاية ما ينافي الاشتراطات الطبية، ويوجد مخزن للأدوية منتهية الصلاحية بأقسام الرعاية والعمليات، بالإضافة إلى أدوية معبأة داخل سرنجات غير مدون عليها تاريخ الصلاحية.

وقال محمد عبدالعاطى، المدير المالى للجولف الدولى، إن إدارة الأخيرة سرعت فى إزالة كافة المخالفات الواردة فى تقرير الوزارة، بما أدى فى النهاية لالغاء قرار الإغلاق، مع تعهد المستشفى بازالة المخالفات المرتبطة بقسم المناظير.

وتابع عبدالعاطى، فى تصريحات خاصة لـ “المال”: “العمل سارى بشكل طبيعى بالمستشفى في الوقت الحالي”.

كانت المال قد نشرت فى السابق، تصريحات لعبدالعاطى مفادها أن كل المخالفات الواردة فى تقرير الوزارة مبالغ فيها، كما أن المستشفى قامت بإزالتها على الفور، نافياً وجود أدوية منتهية الصلاحية والتى تم رؤيتها مع المرضى، أو عدم وجود أطباء تخدير محترفين.

وأوضح أن الجولف الدولى من أكبر مستشفيات منطقة مصر الجديدة، وتجرى يومياً 20 عملية جراحية، وتضم 42 سريراً، و9 أسرة بغرفة الرعاية المركزة، واستقبلت فى العام الماضى 22 ألف مريض، كما أنها حاصلة على تصنيف 4 نجوم من الوزارة.

وأكد أن المستشفى حصلت على 80 مليون جنيه من وزارة الصحة نظير إجراء عمليات للتأمين الصحى على الطلاب، ما يؤكد ويدلل على كفاءة المستشفى، وتحتل المركز الثانى فى إجراء عملية زرع القوقعة للأذن بعد مستشفى وادى النيل.