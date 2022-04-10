وافق الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، على تكليف أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة دفعة 2020.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أطباء الأسنان من خريجي دفعة 2020 سيتم تكليفهم من خلال التنسيق الإلكتروني العام طبقاً لـ (المجموع، الاحتياجات، الرغبات، التوزيع الجغرافي).

ومن جانبها، أشارت الدكتور سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى أن عدد أطباء الأسنان دفعة 2020 بلغ 8 آلاف و375 طبيبا، بينهم 3 آلاف و555 طبيبا، من خريجي الجامعات الحكومية، بينما بلغ عدد خريجي الجامعات الخاصة 4 آلاف و820 طبيبا.

وأوضحت «حلمي» أن الأطباء سيتم تكليفهم على مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية والجهات التابعة للوزارة وبعض الجهات الخارجية، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء تسجيل الرغبات في الجرائد الرسمية.