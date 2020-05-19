«الصحة» : تكليف أطباء دفعة ديسمبر 2018 ومارس 2020 لمواجهة كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تكليف الأطباء البشريين دفعة 2018، وتكليف مارس 2020 الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، يوم السبت المقبل، نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19 “.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تكليف من يتقدم للحركة فى احدي المسارين طبقا لرغبة الطبيب.

الاول: تكليف الأطباء فى احد التخصصات الطبية مع الحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف.

الثاني: يتم تكليف الطبيب “ممارس عام” بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة فى إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية فى مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أنها تسعي جاهدة للارتقاء بالمستوي التعليمي والتدريبي للأطباء بما يخدم مصلحة المريض المصري.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ3742 متعافيًا.