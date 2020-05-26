«الصحة» تكشف نتيجة التحقيقات في وفاة طبيب بفيروس كورونا «قصور إداري»

أصدرت وزارة الصحة بيانا حول النتائج المبدئية للتحقيقات التي تجريها الوزارة حول ملابسات وفاة الطبيب وليد يحي بفيروس كورونا، وقالت الوزارة في بيان أنه ثبت وجود قصور إداري في التعامل مع حالة الطبيب.

وذكر البيان أنه في يوم ١٨ مايو ظهرت الأعراض، وتم عمل مسحة في نفس اليوم، وظهرت النتيجة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا في اليوم التالي.

وتابع البيان أنه تم عزل الطبيب ونقله من مستشفى المنيرة العام الى مستشفى مدينة نصر للأامين الصحي صباح السبت ٢٣ مايو، إلا أنه حصل توقف في عضلة القلب يوم الأحد ٢٤ مايو.

كشف البيان أن التحقيقات أسفرت عن وجود قصور إداري داخل المستشفى في التعامل مع الحالة بمستشفى المنيرة، وتعكف اللجنة المشكلة للتحقيق مع المسؤولين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، وستعلن عنها الوزارة في حينها.

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الإثنين 25-5-2020، بفتح تحقيق عاجل وفوري فى واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفي المنيرة، وذلك فور علمها بالواقعة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير.

وقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء لأسرة الشهيد سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.