الصحة تكشف حقيقة وجود عطر سام يُسبب الوفاة

متابعات:نفى خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ظهور ما يسمى بـ«العطر القاتل» وكل ما يتردد عن وجود أي حالة مصابة جراء استخدام العطر السام المعروف باسم «ريلاكس»، بعد انتشار شائعات تروج أنه يسبب الوفاة بعد 3 أيام من استخدامه، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع الشائعة ف

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نفى خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ظهور ما يسمى بـ«العطر القاتل» وكل ما يتردد عن وجود أي حالة مصابة جراء استخدام العطر السام المعروف باسم «ريلاكس»، بعد انتشار شائعات تروج أنه يسبب الوفاة بعد 3 أيام من استخدامه، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع الشائعة فور علمنا بها وتم التأكد من عدم صحتها.

وناشد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc»، مساء الجمعة، المواطنين إبلاغ الوزارة عن أي منافذ لبيع العطر «ريلاكس»، وذلك من خلال الخط الساخن.

وأكد أن هناك حملات كبرى قامت بها وزارة الصحة على أكبر الصيدليات بمصر ولم يتم العثور على أي عبوة منه.