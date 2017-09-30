الصحة تكشف أسباب وأعراض حمى الضنك

متابعات:قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك أعراض لحمى الضنك وهو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وآلام في العضلات بجانب صداع، موضحًا أن الأمراض تنتقل من خلال البعوض والذي يعيش على المياه العزبة، وخاصة في محافظة البحر الأحمر، حيث أن المياه تأتي للمحافظة على شكل متقطع فيتم تخزين ا

متابعات:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك أعراض لحمى الضنك وهو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وآلام في العضلات بجانب صداع، موضحًا أن الأمراض تنتقل من خلال البعوض والذي يعيش على المياه العزبة، وخاصة في محافظة البحر الأحمر، حيث أن المياه تأتي للمحافظة على شكل متقطع فيتم تخزين المياه هناك بكثرة.





وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء dmc”، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة dmc”، أن 80% من خزانات البحر الأحمر مكشوفة وبدون غطاء، أو مصنوعة من الصفيح وعندما تتعرض للصدأ تعمل فتحات في غطاء الخزانات، موضحًا أن البعوض يعتبر المياه العذبة مسكنه، حيث يضع يرقات، التي تعمل بعوض جديد.

وأشار إلى أنه يتم رش تلك المنطقة سواء المياه أو البعوض تجنبًا لهذا المرض، موضحًا أن حمى الضنك ليس وباءً وليس معديًا ولا يوجد وفيات مصريين من هذا المرض.

وتابع: المرضى جاءوا للمستشفيات وروحوا بيوتهم، وبنتابعهم في بيوتهم وبنعمل دورنا، المرض ده موجود في أكثر من 100 دولة في العالم.