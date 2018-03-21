الصحة: تقديم خدمة طبية مجانية لـ59 ألف مواطن خلال أسبوعين

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 59 ألفًا و579 مواطنًا، من خلال 44 قافلة طبية، تم تنفيذها بـ 19 محافظة خلال النصف الأول من شهر مارس الحالي.وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هى القاه

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 59 ألفًا و579 مواطنًا، من خلال 44 قافلة طبية، تم تنفيذها بـ 19 محافظة خلال النصف الأول من شهر مارس الحالي.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هى القاهرة، وبني سويف، والجيزة، والغربية، والفيوم، وكفر الشيخ، والقليوبية، والبحيرة، والمنيا، والدقهلية، والمنوفية، وأسيوط، وقنا، ومطروح، والسويس، والشرقية، والأقصر، وسوهاج، وأسوان.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة.

وأضافت أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 400 عيادة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 5 آلاف و633 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 12 ألفًا و101 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين، لافتة إلى أنه تم تحويل 490 حالة للمستشفيات لإجراء عمليات جراحية، واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين صحى.