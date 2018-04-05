الصحة: تقديم خدمات مجانية إلى 23 ألف مواطن بالمناطق النائية

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 32 الف و934 مواطن بالمناطق النائية من خلال 28 قافلة طبية تم تنفيذها ب 18 محافظة خلال النصف الأخير من شهر مارس الماضي وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التى تم تنفي

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 32 الف و934 مواطن بالمناطق النائية من خلال 28 قافلة طبية تم تنفيذها ب 18 محافظة خلال النصف الأخير من شهر مارس الماضي

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هي القليوبية، وأسيوط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والمنيا، ومطروح، وبورسعيد، والدقهلية، وقنا، والجيزة، والمنوفية، والغربية، وأسوان، والسويس، وبنى سويف، والفيوم، والقاهرة، وسوهاج.

وأضافت “الصادق” أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 234عيادة، مشيرة الى أنه تم إجراء 4 ألاف و 807 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 8 ألاف و952 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين، لافتة الى أنه تم تحويل 318 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتامين صحى.