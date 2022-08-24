«الصحة»: تقديم خدمات طب الأسنان لـ968 ألف مواطن بالعيادات الثابتة والمتنقلة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات المتخصصة في مجال طب الأسنان لـ 968 ألف و23 مواطن من خلال العيادات الثابتة بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر يوليو الماضي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تنفيذ 3 قوافل متخصصة في مجال طب الأسنان، بمحافظتي القاهرة والفيوم، قدمت خدماتها لعلاج اللثة، وحشو الأسنان، وتنظيف الجير لــ 316 مواطن، لافتًا أنه تم القيام ببرنامج تثقيفي توعوي حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان أثناء جميع القوافل لإجمالى 394 مواطن.

وقال عبدالغفار إنه يتم تحليل البيانات الإحصائية المُرسلة من المستشفيات والإدارات بكل محافظة لتقييم أداء الخدمات المقدمة بأقسام الأسنان ولتحديد الإحتياجات وتحديث الخدمات، مشيرًا أنه تم المرور على أقسام الأسنان بمستشفيات أم المصريين وبولاق الدكرور وإمبابة والتحرير بمحافظة الجيزة ومستشفي تلا بممحافظة المنوفية.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، أنه تم عقد 3 دورات تدريبية، لـ 40 من أعضاء الفريق الطبي من طبيب أسنان وفنى وتمريض بالوحدات المتخصصة في طب الأسنان ، مصحوبة بورش عمل في مختلف مجالات طب الأسنان، منوهًا أنه تم عقد بروتوكول تدريب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يستهدف تدريب 1000 طبيب أسنان بمحافظات جنوب وشمال سيناء والمنيا وقنا والبحر الأحمر كمرحلة أولى، لرفع كفاءتهم العلمية و العملية وإطلاعهم على كل جديد فى مجال طب الأسنان.

وقال حسن إنه تم عقد إجتماع لجميع مديري إدارات الأسنان على مستوى 22 محافظة بحضور دكتور حازم الفيل رئيس القطاع العلاجي، لتقييم الإنجازات وإيجاد حلول للمعوقات الخاصة بالمستلزمات الطبية وعقود الصيانة، وذلك لاستمرار تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية المتخصصة في مجال الأسنان بجميع المحافظات.