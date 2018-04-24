الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 1455 مواطنًا فى بحيرة المنزلة

أحمد صبري أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراء الفحص الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ1455 مواطناً، خلال القافلة الطبية التي تم تنفيذها يومي 18 و19 أبريل الحالي، بجزيرة العزبي في بحيرة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية. وتأتي هذه القافلة بناءً على توجيهات…

أحمد صبري

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراء الفحص الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ1455 مواطناً، خلال القافلة الطبية التي تم تنفيذها يومي 18 و19 أبريل الحالي، بجزيرة العزبي في بحيرة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية.

وتأتي هذه القافلة بناءً على توجيهات الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، بالاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأشارت الدكتورة وفاء الصادق، مديرة الإدارة العامة للقوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه تم تنفيذ هذه القافلة بمشاركة 16 عيادة، تم خلالها تقديم الكشف الطبي لـ373 باطنة، و252 حالة عظام، و275 أطفال، و121 جلدية، و67 أنف وأذن، و67 نسا، و54 رمد، و49 جراحة،، و37 أسنان، بالإضافة إلى الكشف المبكر على ضغط الدم والسكر لـ160 مواطنًا.

ولفتت إلى إجراء تحاليل دم وطفيليات لـ256 مواطناً، وتحويل 30 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأضافت وفاء الصادق، أنه يبلغ تعداد الجزيرة 4500 نسمة تقريبًا، ولا يوجد طريق إليها إلا عن طريق البحيرة باستخدام لنشات الصيد الصغيرة.

وأشارت إلى أنه تم نقل كل ما يلزم للقافلة من أفراد ومعدات وأجهزة من خلال 10 لنشات، وتم تدشين خيمة لكل العيادات بجانب استخدام مسجد الجزيرة لعمل الصيدلية والمعمل، لعدم وجود مكان يستوعب جميع التخصصات، بالإضافة إلى توفير مولدات كهربائية صغيرة الحجم لتسهيل نقلها لتشغيل الأجهزة التي تحتاج لكهرباء.