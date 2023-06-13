«الصحة»: تقديم الخدمات الطبية لـ 39 ألف مواطن ضمن برنامج «رعاية غير القادرين»

أعلنت

الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 39 ألفا و987 مواطنًا، من منتفعي «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين» خلال شهر مايو 2023، من خلال وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية لمنتفعي برامج الدعم النقدي، والذي يضم منتفعي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم، ومستحقي دعم تكافل وأسرهم، ومستحقي دعم كرامة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يساهم في رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية «مصر 2030».

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، إن الخدمات العلاجية المقدمة لمنتفعي «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين» متاحة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 4500 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى (عام وتخصصي ونوعي)، حيث يتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبق منظومة الإحالة للمستشفيات في حال الاحتياج لإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.

وبدورها، أشارت الدكتورة مي سعودي مدير وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية بالوزارة، إلى إحالة 4811 منتفعًا من الوحدات الصحية (منشآت الرعاية الأولية) إلى مستشفيات الإحالة لتلقي الخدمات الطبية اللازمة، كما تم إصدار 24 موافقة لتقديم خدمات العمليات الجراحية الدقيقة بالمجان.

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 752 ألف مواطن ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 752 ألف مواطن فوق سن الـ 65 عامًا ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.

ومن جانبه، أشار الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى تقديم حزمة الخدمات الصحية لكبار السن من خلال 832 مركزًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة موزعين بـ 21 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتابع “عبدالرازق” أن الخدمات المقدمة تشمل إجراء الفحص الطبي الشامل، للكشف عن الأمراض غير السارية، وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، فضلاً عن تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها.

وأشار الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، إلى إحالة 34 ألف مريضًا إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، مضيفًا أن المريض يحصل على كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي مع زيارتين سنويا.

جدير بالذكر، أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن «برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» عبر الخط الساخن 15335.