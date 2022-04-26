أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص الطبي والعلاجي بالمجان، لما يقرب من 100 ألف مواطن، خلال أشهر يناير، فبراير، مارس من عام 2022، وذلك من خلال المعهد القومي للكلى والمسالك البولية التابع لهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بالوزارة.

إجراء 5 عمليات زراعة كلى و8 آلاف جلسة غسيل كلوي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادات الخارجية بالمعهد قدمت خدماتها لنحو 40 ألف مواطن، فيما استقبل قسم الطوارئ 5 آلاف مواطن.

وتابع أن المعهد أجرى خلال الربع الأول من العام الحالي 5 عمليات جراحية لزراعة الكلى، بنسب نجاح تضاهي النسب العالمية، كما تم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهؤلاء المرضى قبل إجراء عمليات الزرع، منوها بأن كافة الحالات توضع تحت الملاحظة الطبية للتأكد من استجاباتهم للخطة العلاجية الموضوعة لهم وتحسن حالتهم الصحية.

وأكد «عبدالغفار» أن المعهد أجرى نحو 8 آلاف جلسة غسيل كلوي، خلال ثلاثة أشهر، كما استقبل قسم المعامل الطبية 40 ألف مواطن، وقدم قسم الأشعة 6 آلاف خدمة، تنوعت ما بين (المقطعية، والمسح الذري، وقياس كثافة العظم، ورسم القلب، والأشاعات العادية).

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه تم استحداث بعض الأجهزة الطبية والخدمات الصحية بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والارتقاء بالحالة الصحية العامة للمواطنين، مؤكدًا أن المعهد يتبع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالإضافة إلى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين المرضى المترديين على المعهد، وذلك بهدف الحفاظ على مكتساب الدولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

ومن جانبه قال الدكتور محمد صلاح الدين زكي، مدير المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، أن المعهد يحرص على تدريب الأطقم الطبية، حيث تم تدريب 300 فردًا من الأطقم الطبية، حيث تم تدريبهم على عدة مجالات متخصصة ومنها (سياسات التحول الرقمي، حقوق المرضى، مبادئ الحاسب الألي، مبادئ مكافحة العدوى وأساسيات الجودة)، بالإضافة إلى مشاركة المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار في تخصصات (مناظير ضوئية، وأدوية المثبطة للمناعة لمرضى زرع الكلى).