الصحة تغلق 224 مستشفى وعيادة ومراكز أشعة وتحاليل

أحمد صبرىأعلنت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن غلق 224 منشأة طبية خاصة نتيجة مخالفتها الاشتراطات الصحية والتراخيص بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من يناير الماضى وحتى يونيو 2017.وقالت إن قرارات الغلق جاءت خلال الحملات التي تقوم بها الوزا

أحمد صبرى

أعلنت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن غلق 224 منشأة طبية خاصة نتيجة مخالفتها الاشتراطات الصحية والتراخيص بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من يناير الماضى وحتى يونيو 2017.

وقالت إن قرارات الغلق جاءت خلال الحملات التي تقوم بها الوزارة على المنشآت الطبية الخاصة.

وبحسب علي محروس ، رئيس الإدارة المركزية، فإن الغلق شمل ستشفيات وعيادات خاصة ومراكز للأشعة والتحاليل، ومراكز طبية ، لافتا الى أنه تم التحقيق والبحث في 308 شكوى واردة للادارة من الجهات المختلفة وتم محاسبة المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، كما تمت معاينة 23 مستشفى خاصة واستصدار موافقة مبدائية لها بالترخيص.

وأضاف محروس أنه تم منح 20 مستشفى شهادة الجودة، واستخراج 81 ألف 564 ترخيص مزاولة للمهن الطبية و المساعدة، كما تم ترخيص 20 بنك دم بالمستشفيات الخاصة، وترخيص 29 نادى صحى بعد التأكد من استيفائها للشروط،فيما تم استخراج تراخيص لـ 6 مراكز قسطرة قلبية، و14 مركز ليزر، و14 لمستخدمي الليزر (ترخيص شخصى)، و140 لمراكز علاج طبيعى، و 6 لمعامل أسنان، و134 ترخيص زمالة مصرية.