الصحة: تعليمات بمنع الإعلام من دخول مستشفيات مصابي الروضة

كتب ـ محمد مجدي:أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث بإسم وزارة الصحة، أن هناك تعليمات بعدم دخول وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المرئية، بدخول أي مستشفي من المستشفيات الثلاثة والتي يتم فيها علاج المصابين جراء الحادث الإرهابي في بئر العبد، والذي استهدف المصلين في مسجد الروضة.وقال مجاهد، لـ"المال": ال



كتب ـ محمد مجدي:

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث بإسم وزارة الصحة، أن هناك تعليمات بعدم دخول وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المرئية، بدخول أي مستشفي من المستشفيات الثلاثة والتي يتم فيها علاج المصابين جراء الحادث الإرهابي في بئر العبد، والذي استهدف المصلين في مسجد الروضة.

وقال مجاهد، لـ”المال”: الموضوع ده أكبر منى، ومفيش صحفي واحد أو قناة فضائية دخلت مستشفي واحدة من المستشفيات دي، والنيابة بتحقق في الحادثة”.

وأضاف مجاهد، أن أعداد المصابين موزعة كالآتي: 17 حالة في معهد ناصر، منهم 14 حالة تم إجراء عمليات جراحية لهم، 6 حالتهم الصحية مستقرة، بينما 8 حالات أخري في الرعاية المركزة، ومنهم 4 حالات غير مستقرة.

وأوضح أن مستشفي دار الشفاء به 12 حالة، تم إجراء عمليات جراحية لـ9 منها، وخروج 3 صباح اليوم بعد تحسن صحتهم، بينما في مستشفي الإسماعيلية، تم إجراء عمليات جراحية لعدد 23 حالة، ومازالوا في المستشفي لمتابعة حالتهم الصحية.

وأوضح المتحدث بإسم وزارة الصحة، إلي أن الإصابات جميعها طلقات نارية في البطن والصدر والأرجل، والأيدي، ومعظمها كسور وتهتكات، كما أنه جار متابعة الحالة الصحية لجميع المصابين إن كانت حرجة أو غير مستقرة، وسيتم إصدار بيان رسمي بآخر أعداد الشهداء.

يشار إلي أن اتحاد قبائل سيناء، أصدرت فجر اليوم الأحد معلومات تفيد باستشهاد 5 أشخاص جدد كانوا مصابين جراء الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضية في قرية الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ليرتفع العدد إلي 310 شهداء.