«الصحة» تعلن خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة الصحة والسكان خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021، والتي بدأت اليوم 20 يونيو، وذلك في إطار العمل على توفير مناخ صحي لجميع الطلاب والمراقبين والقائمين على الامتحانات.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة تتضمن الدفع بـ1750 سيارة إسعاف مجهزة، بينها 832 سيارة متمركزة بجوار اللجان، و918 سيارة في محيط اللجان الامتحانية، مع المتابعة الميدانية من خلال ممثلين عن كل قطاعات ومديريات الوزارة، لضمان التعامل الفوري مع أي طوارئ أو بلاغات بكافة محافظات الجمهورية.

وأكد عبد الغفار أن خطة الوزارة تهدف إلى الحد من فرص انتقال أية أمراض مُعدية بين الطلاب، والمراقبين وكل من يشارك في الامتحانات،

وذلك بإتباع خطة شارك في إعدادها جميع قطاعات ومديريات الوزارة؛ لضمان التأمين الطبي، للطلاب والمراقبين والمشرفين على اللجان، والزائرات الصحيات والعاملين داخل المدارس واللجان الامتحانية.

وقال الدكتور حسام إنه حال رصد حالات مرضية بين الطلاب، يتم التحويل لأقرب مستشفى لتشخيص الحالة، ووصف العلاج اللازم، مع حصر جميع حالات الإصابات والجروح أو الأمراض خلال اليوم الامتحاني.

وأشار عبد الغفار إلى تقديم الخدمات الطبية والإسعافية لـ15 مواطنًا داخل اللجان في أول أيام امتحانات الثانوية العامة،

موضحًا أن معظم الحالات تراوحت بين المعاناة من هبوط ونزلات معوية، وضيق في التنفس، ومغص معوي وكلوي، وتشتجات عصبية، وارتفاع في ضغط الدم، وجميعهم تلقّوا الخدمات اللازمة، سواء في أماكن تواجدهم، أو في المستشفيات المحيطة باللجان.