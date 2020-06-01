الصحة تعلن تكاليف علاج كورونا في المستشفيات الخاصة «من 1500 حتى 7 آلاف جنيه لليوم»

نقل الإعلامي عمرو أديب، الاثنين، عبر برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر قرار وزارة الصحة بالإعلان عن أسعار علاج فيروس كورونا بالغرف الداخلية والعناية المركزة بالمستشفيات الخاصة.

وحسب القرار حددت وزارة الصحة تكلفة مريض في غرفة عزل داخلي 1500-3000 لليوم الواحد.

كما حددت تكلفة المريض في العناية المركزة 7500 – 10000 بجهاز تنفس صناعي لليوم الواحد.

وستكون بدون جهاز تنفس صناعي تتراوح بين 5-7 آلاف جنيه لليوم الواحدوالأسعار تشمل ما يخص التحاليل والإشعة. رئيس الوزراء يوجه بوضع سقف لتكلفة علاج كورونا في المستشفيات الخاصة

وأمس وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من فيروس كورونا ، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، ولاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً مبالغاً فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة ، من ضمنهم الـ 6297 متعافيًا.

وأضاف أنه تم خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6297 حالة حتى اليوم.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6297 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1005 حالات وفاة.



