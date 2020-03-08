الصحة تعلن تفاصيل جميع الحالات المصابة بـ«كورونا» و«وحدة تقصي» للمخالطين

أكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وصل إلى ٥٥ حالة.

7 حالات جديدة مصابة «كورونا»

وأوضحت الصحة في بيان أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليًا لفيروس الكورونا، الأحد، ٧ حالات.

وقالت إن من تلك الحالات ٤ أجانب و٣ مصريين بينهم مصري عائد من العمرة ومصريان من المخالطين لحالة المصري العائد من صربيا.

وأشارت إلى أن الأجانب الأربعة من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا بينهم الحالة المعلن عن وفاتها اليوم.

اكتشاف 45 حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا على متن الباخرة النيلية القادمة من أسوان إلى الأقصر

وأضافت أنه كان قد تم اكتشاف 45 حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا على متن الباخرة النيلية القادمة من أسوان إلى الأقصر بدون ظهور أي أعراض.

وأوضحت أنه تم تحويل الحالات الإيجابية منهم إلى المستشفى المخصص للعزل.

وقالت إنه تم نقل الحالات التي تحولت نتيجتها لسلبية إلى الحجر الصحي، كما تم تطهير وتعقيم الباخرة النيلية.

الحالات الثلاثة الأولى

وأشارت إلى أن الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، تم تعافيه وغادر الحجر الصحي بعد تلقي رعاية طبية.

وقالت إنه تم إجراء تحليل الـ “pcr” له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية.

وأكدت أن أخر تلك المرات بعد قضائه 14 يومًا داخل مستشفى العزل المخصص، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.

وتابعت أن الحالة الثانية لشخص أجنبي، وتم الإعلان عنها الأول من شهر مارس الجاري.

وأكدت أنه تم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، مؤكدًا أنه يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وفي تحسن مستمر.

تطبيق حجر صحي يشمل 2564 شخصًا كإجراء احترازي

ولفتت إلى استمرار تطبيق إجراءات الحجر الصحي على جميع العاملين بمقر عمله والجهات المعاونة لهم والذين بلغ عددهم 2564 شخصًا كإجراء احترازي.

وأوضحت أنه لم يتم الاشتباه في أي حالة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية حيالهم.

تحسن طفيف في صحة الحالة الثالثة

وذكر أن الحالة الثالثة التي تم اكتشافها والإعلان عنها يوم الخميس الماضي، لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا عائد من دولة صربيا مرورًا بفرنسا (ترانزيت) لمدة 12 ساعة.

وقال إنه تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت نتائجها إيجابية للفيروس، لافتًا إلى أنه تم تحويله إلى المستشفى المخصص للعزل، وشهدت حالته تحسنًا طفيفًا.

الصحة: استحداث وحدة لتقصي كافة المخالطين للحالات التي تثبت إيجابيتها بفيروس كورونا

وأكدت أنه تم استحداث وحدة لتقصي كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس.

وأوضحت أن ذلك في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات.

ودعت المواطنين إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأي ارتفاع في درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة.

لا حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها في محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه

وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه.

وأشارت إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

رفع الاستعداد بجميع منافذ البلاد

وقالت وزارة الصحة والسكان في البيان إنها رفعت استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية).

وشددت على متابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وبدأ الفيروس المميت في إحدى مدن الصين، في ديسمبر الماضي، قبل أن ينتظر في العالم ويسبب حالة طوارئ وهلع في العالم.