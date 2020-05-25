«الصحة» تعلن تسجيل 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة

كانت وزارة الصحة قد أعلنت تسجيل البلاد أمس الأحد، 29 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، فيما سجلت 702إصابة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 17967 مصابا و783 حالة وفاة منذ انتشار الوباء في البلاد.

وأضافت الصحة في بيان اليوم خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وكانت الوزارة قد أعلنت تسجيل البلاد أمس الأحد، 29 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وذلك كأعلى معدل وفيات منذ ظهور الوباء بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر، إضافة إلى تسجيل 752 إصابة جديدة بكورونا.

وأعلنت الوزارة عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات.

وأضافت أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الرصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

