«الصحة» تعلن الانتهاء من تطعيم 6 مدن في دمياط بلقاح كورونا

صرح الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأنه تم الانتهاء من تطعيم جميع الفئات المستهدفة بلقاح فيروس كورونا ، فى 6 مدن بمحافظ دمياط، وذلك خلال الحملات المكثفة والتى انطلقت منذ ثلاثة أشهر بمدن ” رأس البر، دمياط الجديدة ، السرو ، ميت أبو غالب ،الروضة وعزبة البرج “.

ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن حملات التطعيم بدأت بالمحافظة منذ شهر مارس ٢٠٢١، بمركز واحد ثم تم زيادة عدد المراكز إلى 72 مركزا، مشيرة إلى تطعيم ٧٣٠.١١٨ ألف مواطن من الفئات المستهدفة بالمحافظة حتى اليوم.

وأضافت الدكتورة منال، أن فرق التواصل المجتمعي والرائدات الريفيات نجحت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة في نشر التوعية بأهمية تلقى اللقاح للحد من انتشار الفيروس وتوجيه المواطنين إلى نقاط التطعيم ، وذلك خلال زيارتهم للمنازل بتلك المدن ،إلى جانب تنفيذ نقاط للتطعيم مقسمة إلى قطاعات بكل مدينة.

وأكد الدكتور سيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن مستشفيات المحافظة أصبحت خالية تماما من أى حالات مصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مستشفيات المحافظة استقبلت منذ بداية الجائحة ٤٨١٠٠ حالة مشتبهة بالإصابة، من بينهم ٣٣٩٠ حاله تم تأكيد إصابتهم بعد إجراء تحليل الـ PCR، حيث تم تقديم جميع سبل الرعاية الطبية للمصابين.

وأضاف أن حملات التطعيم ستعمل بشكل مكثف فى باقي مدن المحافظة حيث سيتم البدء بمركز دمياط خلال الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن حملات التطعيم مستمرة للانتهاء من تطعيم ١٠٠٪؜ من الفئات المستهدفة خلال الفترة القليلة المقبلة.