الصحة تعلن ارتفاع عدد الحالات الحاملة لـ «كورونا» إلى 55 حالة (فيديو)

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة اكتشاف 7 حالات إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس كانوا لمخالطين لحاملى الفيروس وأحد المعتمرين .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن عدد الحالات ارتفع بذلك إلى 55 حالة منهم حالة توفيت اليوم لألماني بالغردقة، مشيرا إلى أن تحديث الأرقام جاء بعد أن ظهرت التحاليل من المعامل المركزية لوزارة الصحة.

وأشار إلى أن عدد من ثبت إيجابية إصابتهم بالفيروس 55 منهم 12 تعافوا، و43 مصابين كان من بينهم حالة الوفاة

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين .

كما قررت السلطات الفرنسية، الأحد الماضى، إغلاق متحف اللوفر، في العاصمة باريس، بصورةٍ مؤقتةٍ، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا وأعلنت الكويت وقطر ولبنان زيادة أعداد المصابين بها .

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن ثلاث حالات مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد -١٩) في مصر، الحالة الأولى لشخص أجنبي كان حاملاً للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ “pcr” له تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وحسب معايير منظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يوماً داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.

والحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي الموافق 1 مارس2020، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص، وهو يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وجميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته الصحية.

بالإضافة إلى الحالة الثالثة لمصري عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا “ترانزيت لمدة ١٢ ساعة” وتم نقله إلى المستشفى المخصص للعزل ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.