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«الصحة» تعلن إصابة 40 مواطناً في حادث قطار الإسكندرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 40 مواطناً، في حادث قطار الإسكندرية
المرسي عزت 1:28 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21 1:28 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 40 مواطناً، في حادث قطار الإسكندرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 27 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (رأس التين العام، وجمال حمادة المركزي، وشرق المدينة)، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء.

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وأكد «مجاهد» أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين، حيث وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية بالمرور على المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم جميع سبل الرعاية الطبية لهم، متمنيةً لهم الشفاء العاجل.

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بقلم المرسي عزت

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