الصحة تعلن إجراء 1904 تحاليل للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا منهم 41 معتمرا (فيديو)

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزراة أجرت 1904 تحاليل للمشتبه باصابتهم بفيروس كورونا المستجد داخل مصر منذ السابع من يناير الماضي وحتى اليوم الأربعاء، حيث تبين أن جميع الحالات سلبية عدا حالتين إيجابيتين الأولى شفيت بالاضافة إلى حالة أخرى تخضع للعلاج.

وأضافت في مقطع فيديو لها عن أخر التطورات للوضع الوبائي لفيروس كورونا داخل مصر أن هناك أكثر من 2500 شخصا من المخالطين للحالة الإيجابية للكندي المصاب من شركة البترول والشركات المعاونة لها، وتم الكشف عليهم ووجد أن جميع الحالات سلبية وفي حالة طيبة ويتم عاومنتهم موضحة أن حالة المصاب مستقرة وتتحسن وتسجتيب للعلامات الحيوية والعلاج.

وأكدت أنه تم الاشتباه في 41 معتمرا قادما من السعودية لكن تم التأكد من سلبية حالتهم بعد إجراء التحليلات اللازمة.

وأوضحت أنه في حال وجود أى جديد سيتم الإعلان عنها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مقدمة الشكر لكل العاملين بوزارة الصحة على تفانيهم في العمل موضحة أن جميع البيانات يتم تدقيقها مع المنظمة الدولية .

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين في العالم.