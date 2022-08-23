«الصحة»: تطوير منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ وخط ساخن لتلقي البلاغات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تطوير منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، حيث تم توفير الخط الساخن (16474) للمواطنين، وربطه بالخط الساخن للمنظومة (137)، لاستقبال أكبر عدد من البلاغات في وقت واحد.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إنه تم تسجيل 14 ألفا و580 حالة في منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ في الفترة من الأسبوع الأول من شهر أغسطس وحتى 21 أغسطس.

وأضاف أن الوزير تابع خطة العمل وما تم إنجازه ضمن خطة إنشاء مركز القواعد الاسترشادية الطبية المصرية، حيث تم الانتهاء من تجميع كافة الأدلة الاسترشادية من الجهات المعنية، موضحاً أن المركز يستهدف إيجاد قواعد استرشادية موحدة لخطوات التشخيص والعلاج للأمراض ليتمكن صناع القرار والمتخصصين في الرعاية الصحية وكليات الطب من العمل وفقاً لتلك القواعد، بما يضمن تقديم خدمة طبية للمرضى ذات معايير عالمية.

جانب من الاجتماع الأسبوعي لوزارة الصحة

وأكد “عبدالغفار” أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على الإحصائيات الخاصة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا، ومعدلات التغيرات الأسبوعية ونسب إشغال المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، والتي أشارت إلى انخفاض ملحوظ في الإصابات والمترددين على المستشفيات.

وأشار “عبدالغفار” إلى توجيه الوزير خلال الاجتماع بتحقيق الاستفادة القصوى من منظومة “التشخيص عن بعد” من خلال الوحدات التشخيصية بمحافظات الجمهورية البالغ عددها 150 وحدة ضمن المرحلة الأولى من أصل 300 وحدة مستهدف إنشاؤها خلال الفترة القادمة، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

ربط الوحدات بجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية

وأكد الوزير خلال الاجتماع على تلقي التقارير الدورية الخاصة بتردد المرضى على تلك العيادات وأعداد المناظرات من خلال كافة الوحدات بمحافظات الجمهورية بمختلف التخصصات الطبية، لمتابعة سير العمل ضمن المنظومة، والتأكد من ربط الوحدات بجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الأسبوعي، أمس الإثنين، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة جميع وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ “فيديو كونفرانس”، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.