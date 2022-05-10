«الصحة»: تطوير المنشآت الطبية بكل المحافظات وفقًا لمعايير التأمين الشامل

أكد الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن خطة الوزارة لتطوير المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية تسير بخطى ثابتة، ووفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، لتسريع وتيرة تطبيق المنظومة الجديدة بمحافظات الجمهورية، مشيدا بقدرة المنظومة الصحية على الاستمرار في تقديم جميع الخدمات الطبية خلال التصدي لجائحة كورونا، بما في ذلك استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية للصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة»، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة، بما انعكس على تحسين صحة المواطنين.

جاءت تصريحات خالد عبد الغفار يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، خلال تفقده خمسة مستشفيات، بمحافظة الدقهلية.

وزير الصحة ومحافظ الدقهلية

كما وجه محافظ الدقهلية، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، خلال المؤتمر الصحفي؛ لموافقته ودعمه لمشروع تطوير مستشفى بلقاس المركزي بتكلفة نحو 15 مليون جنيه، مشيدًا بالطفرة التي تشهدها محافظة الدقهلية في القطاع الصحي، والدعم الكبير المتواصل من قبل الدولة لمنظومة الصحة بالمحافظة، على مدار الـ 6 سنوات الأخيرة.

تناول الوزير الجهود المبذولة للنهوض بمنظومتي التعليم العالي والصحة بمحافظة الدقهلية، لتكون وجهة هامة للتعليم والعلاج لأهالي الدقهلية والمحافظات المجاورة، مؤكدًا أن المحافظة تضم العديد من المستشفيات الجامعية، والتابعة لوزارة الصحة، والتي توفر خدماتها في مختلف التخصصات.

وأكد الوزير حرصه على استمرار الجولات الميدانية للمنشآت الطبية لمتابعة سير العمل، والوقوف على الاحتياجات، وتقديم الدعم اللازم، وفقًا لخطط الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى، فضلاً عن الوقوف على التحديات والعمل على حلها، في ظل اهتمام الدولة بتقديم خدمات متميزة في كل المحافظات.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن تدشين 7 نقاط إسعافية جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمحافطة الدقهلية، اليوم سيحدث نقلة في الخدمات المقدمة لأهالي القرى المدرجة بالمبادرة.