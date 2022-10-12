«الصحة» تطلق 56 قافلة طبية مجانية فى المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 56 قافلة طبية مجانية في مختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من يوم 11 إلى 20 أكتوبر الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

«الصحة»: القوافل تضم كافة التخصصات الطبية

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف بأنه تم إطلاق أولى هذه القوافل يوم ١١ اكتوبر ، بمناطق ابنى بيتك حي 06-أكتوبر الجيزة، وغرب المنصور مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، والجواهين مركز جرجا محافظة سوهاج، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والحوطة الغربية مركز ديروط محافظة أسيوط، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

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وتابع ب‏أنه سيتم إطلاق 12 قوافل طبية أخرى، بمناطق مركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، والغوالية مركز ادفو غرب محافظة اسوان، والمنيرة مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، وابو دياب شرق مركز دشنا محافظة قنا، واسديمة مركز كفر الزيات محافظة الغربية، وعلوش محافظة مطروح، وعرب السلطان حسن مركز ابوقرقاص محافظة المنيا، وكفور الغاب مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادى الحسوة مركز ابو رديس محافظة جنوب سيناء، وكفر ربيع مركز تلا محافظة المنوفية، والصالحية مركز ابوحمص محافظة البحيرة، والعلالمة محافظة بنى سويف، وذلك في يومي 12 و13 من الشهر نفسه.

وقال «عبدالغفار» إنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين، يومي 13 و14 أكتوبر بمنطقتى الرجايلة مركز صان الحجر محافظة الشرقية، ومنطقة الخير – ادالديت مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى بمناطق كوم النجار مركز بسيون محافظة الغربية، وجاليا الاولى مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وكفر حميد حي شمال العياط مركز الجيزة، وابو عدوى مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادى فيران مركز ابو رديس محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 14 و15 من الشهر نفسه.

إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومي 15 و16 أكتوبر

ونوه «عبدالغفار» إلى إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومي 15 و16 أكتوبر بمناطق الزهيرى محافظة الفيوم، وبنى هانى مركز اهناسيا محافظة بنى سويف، ودشلوط مركز ديروط محافظة اسيوط، وحلايب بمحافظة البحر الأحمر، ودومه مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، والحي الثاني مركز العبور محافظة القليوبية، وبيت خلاف مركز جرجا محافظة سوهاج.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 16 و17 أكتوبر بمنطقتي القرية المركزية مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، وكلابشة محافظة أسوان.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى، يومي 17 و18 أكتوبر بمناطق ابو رماد مركز حلايب بمحافظة البحر الاحمر، ومركز طبي الخبيري حي المعادي محافظة القاهرة، والهدى والتقوى مركز وادى النطرون محافظة البحيرة، و قلابشو مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وأولاد موسى مركز ابو كبير محافظة الشرقية، والتحرير مركز مغاغة محافظة المنيا، وهاويس سرابيوم مركز فايد محافظة الاسماعيلية.

واستطردت «الصادق» أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومي 18 و19 أكتوبر بمنطقتى كفر الجبل حي الهرم محافظة الجيزة، وبنى حسن محافظة اسيوط.

واختتمت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 14 قافلة طبية يومي 19 و20 أكتوبر بمناطق ابومنقار مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، ونزلة عمارة مركز طهطا محافظة سوهاج، والابشيط مركز المحلة ثان محافظة الغربية، والعمرة مركز ابو تشت محافظة قنا، وسلامة حجازى مركز الحمام محافظة مطروح، وكرم ورزوق مركز فارسكور محافظة دمياط، والنجاح مركز التحرير محافظة البحيرة، والمنشية البحرية مركز كوم امبو محافظة اسوان، وزاوية رزين مركز منوف محافظة المنوفية، ومهدى الاخرم مركز الفشن محافظة بنى سويف، ووادى الجوفة – وادى سهب مركز ابو رديس محافظة جنوب سيناء، و الشيخ الشاذلى – ابوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، ومركز شباب الرائد حى فيصل محافظة السويس، ومركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة.