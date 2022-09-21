«الصحة» تطلق 50 قافلة طبية مجانية جديدة بالمحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 50 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من اليوم وحتى 30 سبتمبر الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

«الصحة»: تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم، بمناطق زاوية العوامى مركز الضبعة محافظة مطروح، وحاجر الجبل مركز نجع حمادي محافظة قنا، وأولاد سلامة مركز المنشأة محافظة سوهاج، ومركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، ووحدة التضامن الاجتماعى بقرية يوسف السباعى حي فيصل محافظة السويس، وكفر أبوشهبة مركز إهناسيا محافظة بني سويف، والايمان مركز ادفو غرب محافظة أسوان، وكفر داود مركز السادات محافظة المنوفية، وعلى حبيب مركز أبو حمص محافظة البحيرة، وأبو سعادة الصغرى مركز كفر سعد محافظة دمياط، وأولاد عبدالله مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، وتواج مركز طنطا ثان محافظة الغربية، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين.

إطلاق قافلة طبية يومي 22 و23 سبتمبر بوحدة جزيرة النص



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وتابع «عبدالغفار» ‏أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 22 و23 سبتمبر بوحدة جزيرة النص مركز فاقوس محافظة الشرقية، بالإضافة إلى 5 قوافل طبية أخرى بمناطق محلة منوف مركز طنطا ثان محافظة الغربية، وغرب الموهوب مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، والوسطاني مركز كفر سعد محافظة دمياط، والرقة الغربية حي جنوب العياط محافظة الجيزة، و30 بصار مركز بلقاس محافظة الدقهلية يومي 23 و24 من الشهر نفسه.

وقال «عبدالغفار» إنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى بمناطق الكوامل قبلي مركز المنشأة محافظة سوهاج، والمثلث مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، وسنهور البحرية مركز سنورس محافظة الفيوم، وتصفا مركز كفر شكر محافظة القليوبية، والسهريج مركز منفلوط محافظة أسيوط، وبشتامي مركز الشهداء محافظة المنوفية، وذلك في يومي24 و25 من الشهر نفسه.

ونوه «عبدالغفار» إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 25 و26 سبتمبر بمناطق سند2 مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وجبل تفوق محافظة أسوان، والموشية مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد.

مواعيد القوافل الطبية

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة إلى أنه سيتم إطلاق 6 قوافل يومي 26 و27 سبتمبر بمناطق أبو شروف مركز سيوة محافظة مطروح، وأبو نورالدين مركز جمصة محافظة الدقهلية، ومركز طبي الـ 70فدانا بحي المقطم محافظة القاهرة، والمهدية مركز أبو المطامير محافظة البحيرة، والنجع مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، وحلوة مركز مطاى محافظة المنيا.

وتابعت إنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى، يومي 27 و28 سبتمبر بمناطق سكرة مركز منفلوط محافظة أسيوط، واليمن مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والصفين مركز كفر شكر محافظة القليوبية، وأبو رواش حي كرداسة محافظة الجيزة، وبدخلو مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد.

وأضافت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية أخرى يومي 28 و29 سبتمبر بمناطق المراقى (بهى الدين- مشتت) مركز سيوة محافظة مطروح، ونجع البارود مركز قفط محافظة قنا، والكمالية مركز المحلة ثان محافظة الغربية، ونزلة القاضي مركز طهطا محافظة سوهاج، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، ولاجودة مركز الفشن محافظة بنى سويف، والقفطة مركز دراو محافظة أسوان، وناصف مركز السادات محافظة المنوفية، ومركز طبي أبو الريش مركز دمنهور محافظة البحيرة، وكوم اللوفى مركز سمالوط محافظة المنيا، والبنك مركز كفر سعد محافظة دمياط.

وأوضحت «الصادق» أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 29 و30 سبتمبر بمنطقة سماكين الشرق مركز الحسينية محافظة الشرقية.