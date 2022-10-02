«الصحة» تطلق 41 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أول 10 أيام من أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 41 قافلة طبية مجانية في مختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من يوم 2 إلى 10 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

«الصحة»: القوافل تضم كافة التخصصات الطبية

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم، بمنطقتي الإسماعيلية، مركز كوم امبو، محافظة أسوان، ووحدة الجزائر، مركز العامرية، محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

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وتابع «عبدالغفار» ‏أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية أخرى، بمناطق دست الأشراف، مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، ومركز طبي التجمع الأول، حي القاهرة الجديدة، محافظة القاهرة، والعشى مركز الزينية، محافظة الأقصر، والمثاني، مركز النجيلة محافظة مطروح، و53 أبو ماضي، مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وأنشاص البصل، مركز الزقازيق، محافظة الشرقية، والبدرمان، مركز ديرمواس محافظة المنيا، ومركز شباب المنياوى مركز فايد محافظة الإسماعيلية، وذلك في يومي 3 و4 من الشهر نفسه.

وقال «عبدالغفار» إنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى بمناطق مزغونة، حي البدرشين، محافظة الجيزة، والحرجة بالقرعان، مركز البلينا، محافظة سوهاج، وأبو الهدر، مركز ديروط محافظة أسيوط، وذلك في يومي 4 و5 من شهر أكتوبر.

ونوه «عبدالغفار» إلى إطلاق 8 قوافل طبية أخرى يومي 5 و6 أكتوبر بمناطق مركز شباب جنيفة، بحي الجناين، محافظة السويس، وشبرا ملس، مركز زفتى، محافظة الغربية، والزيات – تجمعات أولاد الشايط، محافظة مطروح، وأم الرزق، مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادي الشرفا – تجمع بدوي مجيرح، مركز شرم الشيخ – دهب محافظة جنوب سيناء، وجنبواي، مركز ايتاي البارود محافظة البحيرة، وكفر الفرعونية، مركز أشمون محافظة المنوفية، ووادي عبادي، مركز إدفو شرق محافظة أسوان.

إطلاق قافلتين طبيتين يومي 6 و7 أكتوبر بمنطقتي الأربعين

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 6 و7 أكتوبر بمنطقتي الأربعين 2، مركز باريس، محافظة الوادي الجديد، ومركز صحة 12 بالعاشر، محافظة الشرقية.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى، يومي 7 و8 أكتوبر بمناطق كفر العزيزية، مركز سمنود، محافظة الغربية، وكفر حكيم، حي كرداسة، محافظة الجيزة، ووادي بئر صغير – وادي مجيرح 2 مركز نويبع محافظة جنوب سيناء.

واستطردت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومي 8 و9 أكتوبر بمناطق الحوطة الشرقية، مركز ديروط محافظة أسيوط، وكفر مروان، مركز كفر شكر، محافظة القليوبية، وجدة مركز باريس، محافظة الوادي الجديد، وسويكر مركز اطسا محافظة الفيوم، وكوم اشكيلو، مركز جرجا، محافظة سوهاج، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 9 و10 أكتوبر بمنطقتي بغداد، مركز العامرية، محافظة الإسكندرية، ووادي العرب، مركز نصر النوبة محافظة أسوان.

واختتمت «الصادق» أنه سيتم 8 قوافل طبية يومي 10 و11 أكتوبر بمناطق الثورة مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، والبغدادي مركز البياضية محافظة الأقصر، وسيدي شبيب مركز الضبعة محافظة مطروح، وسنهور مركز دمنهور، محافظة البحيرة، ومركز طبي الخيالة حي البساتين محافظة القاهرة، وكفر المحمدية مركز ميت غمر، محافظة الدقهلية، ونزلة تونة مركز ملوي، محافظة المنيا، ومركز شباب البعالوة الكبرى، مركز التل الكبير، محافظة الإسماعيلية.