الصحة تطلق قوافل مجانية فى 8 محافظات الأسبوع المقبل أحمد صبرى تطلق وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب العلاجي، عددا من القوافل الطبية المجانية خلال الفترة من 11 حتى 18 أغسطس الحالى، بـ 8 محافظات، وتأتى هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات ال

الصحة تطلق قوافل مجانية فى 8 محافظات الأسبوع المقبل

أحمد صبرى

تطلق وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب العلاجي، عددا من القوافل الطبية المجانية خلال الفترة من 11 حتى 18 أغسطس الحالى، بـ 8 محافظات، وتأتى هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضحت الدكتورة سيدة مشرف المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التى سيتم اطلاق القوافل بها هي: الجيزة والقليوبية والبحيرة والمنيا والقاهرة واسيوط ودمياط والغربية، لافتة الى أن مدة عمل كل قافلة تستمر ليومين، مشيرة الي انه ستبدأ اولي هذه القوافل غدا وتستمر ليومى 11، و12 أغسطس، بمنطقة الحيز مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، كما سيتم اطلاق قافلتين الاولى يومي 12 و13 من شهر اغسطس الحالي بمنطقة سندوة مركز الخانكة محافظة القليوبية، والثانية يومي 13 و14 من الشهر نفسه بمنطقة صفط الحرية مركز ايتاي البارود محافظة البحيرة.

وأضافت ” مشرف ” انه تم سيتم اطلاق قافلتين يومي 14 و15 من شهر اغسطس الحالى بمنطقتي اسطال مركز سمالوط بمحافظة المنيا، ومركز طبي الكهرباء بحلوان محافظة القاهرة.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، انه سيتم تنفيذ قافلتين طبيتين في يومي 15و16 من شهر أغسطس الحالى بمنطقتي نكلا مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، والعفاردة مركز ساحل سليم محافظة اسيوط، بجانب اطلاق قافلة اخرى بمنطقة الاربعين مركز فارسكور محافظة دمياط وذلك في يومي 16 و17 اغسطس، وأخيرا اطلاق قافلة بمحافظة الغربية منطقة الدلبشان مركز كفر الزيات وذلك في يومي 17 و18 من الشهر نفسه.

وأشار ” مجاهد ” الى انه تم تنفيذ 24 قافلة طبية مجانية خلال العشرة ايام الاولى من شهر أغسطس فى 20 محافظة وهي: الجيزة واسيوط والمنوفية ودمياط وبني سويف والشرقية والغربية وجنوب سيناء والاقصر وكفر الشيخ والفيوم وبورسعيد والقاهرة والدقهلية واسوان وقنا والاسماعيلية والاسكندرية والوادي الجديد ومطروح.