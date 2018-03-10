الصحة تطلق حملة في 15 محافظة لخفض الزيادة السكانية

المال -خاصأعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى المجلس القومى للسكان، اليوم السبت، إطلاق حملة توعوية بمشاركة طلاب الجامعات " مبادرة شباب مصر" ب15 محافظة لخفض الزيادة السكانية تطبيقاً للاستراتيجية السكانية 2030، وفق بيانومن المقرر حسب بيان الوزارة أن تبدأ تلك الحملة 15 مارس حتى 15 مايو 2018، يأتى

المال -خاص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى المجلس القومى للسكان، اليوم السبت، إطلاق حملة توعوية بمشاركة طلاب الجامعات ” مبادرة شباب مصر” ب15 محافظة لخفض الزيادة السكانية تطبيقاً للاستراتيجية السكانية 2030، وفق بيان

ومن المقرر حسب بيان الوزارة أن تبدأ تلك الحملة 15 مارس حتى 15 مايو 2018، يأتى ذلك تفعيلاً للبروتوكول المبرم بين المجلس ومنظمة اليونيسيف فى هذا الشأن، وفق بيان

وأوضح المجلس القومى للسكان، أن الحملة تستهدف 36 الف مواطن من خلال عقد 160 ندوة تثقيفية وتوعوية بكل محافظة فى 54 منظقة سكانية ذات مؤشرات عالية طبقاً للمسح السكانى، مشيراً الى أنه تم تحديد 4 حقائب تدريبية لتوعية المواطنين بها وهى نمط الحياة الصحية، و صحةالأسرة ، والتغذية، و الأمراض المعدية والغير معدية.

وتابع المجلس أنه تم اختيار 12 موضوع من ضمن الحقائب التدريبية لرفع الوعى الصحى للمواطنين بها وهى ،مكونات الحياة الصحية، والغذاء المتوازن والوقاية من أمراض نقص التغذية و السمنة، وتدبير شئون الأسرة و الإقتصاد المنزلي ، والرضاعة الطبيعية، وأمراض سوء التغذية (التقزم و السمنة)، والأنيميا ، والصحة الانجابية،والتربية الواليدية والطفولة المبكرة،وزواج القاصرا، والأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم- السكرى-السرطان-هشاشة العظام)، ونقص المناعة المكتسب “الإيدز”، والالتهاب الكبدي الفيروسي .

وأشار المجلس الى أن المبادرة يتم تطبيقها فى اربع اقاليم هم القاهرة، والدلتا، وشمال وجنوب الصعيد، ب15 محافظة هى القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الغربية ، الدقهيلة ،الشرقية، الفيوم ، بنى سويف، المنيا، أسيوط ، الوادى الجديد، قنا، البحر الاحمر،الاقصر، من خلال 12 جامعة من طلاب كليات” الطب، والصيدلة، والتمريض” تشمل جامعات القاهرة ، عين شمس، بنها، المنوفية، طنطا ، المنصورة، الزقازيق، الفيوم، بنى سويف، المنيا ، اسيوط ، جنوب الوادى.

ولفت المجلس الى انه تم وضع خطط زمانية محددة لكل محافظة للوصول الى عدد المستهدف من المواطنين بالتعاون مع أفرع المجلس بالمحافظات، موضحاً انه تم تدريب الطلاب وأفرع المجلس على الموضوعات السكانية بهدف تحسين الخصائص السكانية لمواطنى تلك المراكز الأعلى سكانياً.

وقال المجلس، إن مبادرة ” شباب مصر ” تعد جزء من الخطة القومية للوعي المجتمعي لخفض الزيادة السكانية وتحسين خصائصهم ، حيث تستهدف دعم الشباب لفهم تحديات مجتمعاتهم ، وتحديد دورهم في المساهمة للتغلب عليها بالتثقيف الصحى و المجتمعى. والاستفادة من مهاراتهم المختلفة لصالح المشاركة المجتمعية.

وذكر المجلس أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء كان قد أعلن أن عدد الطلاب المسجلين في جامعات الحكومية المصرية للعام الدراسي 2015-2016 بلغ 918,917 طالبا وطالبة وأظهر التعداد السكانى الأخير أن 32 ٪من السكان في مصر يمثلون الفئة العمرية من 25-34 سنة، مشيراً الى إمكانية الاستفادة من هؤلاء الشباب في مواجهة القضايا السكانية وزيادة الوعي المجتمعي.

الجدير بالذكر أنه تم تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك” لمبادرة شباب مصر بإسم ” مبادرة شباب مصر .المجلس القومى للسكان” وذلك فى إطار تحسين فرص التواصل والتفاعل بين شباب الجامعات لعرض أفكارهم الطموحة للحد من الزيادة السكانية.



