الصحة تطلق المشروع القومي لمكافحة أمراض القلب

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع فريق عمل من أساتذة القلب المصريين، وبرعاية شركة أسترازينكا- مصر، عن إطلاقها لأول مرة الخطوط الإرشادية المصرية لعلاج مرضى الكوليسترول لتناسب عوامل الخطورة الخاصة بالمرضى المصريين، بالتزامن مع إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر الكوليسترول وأ

أحمد صبرى





أعلنت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع فريق عمل من أساتذة القلب المصريين، وبرعاية شركة أسترازينكا- مصر، عن إطلاقها لأول مرة الخطوط الإرشادية المصرية لعلاج مرضى الكوليسترول لتناسب عوامل الخطورة الخاصة بالمرضى المصريين، بالتزامن مع إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر الكوليسترول وأمراض القلب، تحت شعار “قلبك حياتهم”.

من جانبها أوضحت الدكتورة علا خير الله، مديرة وحدة الأمراض غير المُعدية بوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تحرص على رفع كفاءات الخدمات الطبية المقدَّمة من خلال المستشفيات العامة والمركزية، ولا سيما الخدمات المقدَّمة للمصابين بأمراض مزمنة.

وأشارت، فى كلمتها بمؤتمر إطلاق الحملة، إلى أن أمراض القلب تشكل السبب الرئيسي للوفيات في مصر، بنسبة تصل إلى 46% من إجمالي الوفيات، ويعد مرض ارتفاع نسبة الكريسترول والدهون بالدم أحد أهم عوامل الخطورة المسببة للإصابة بأمراض القلب لتصلب الشرايين.

وأكدت أن إحدى أهم ركائز تقديم خدمة صحية ذات جودة، الاعتماد على أدلة علمية حديثة وموحدة لعلاج مرض ارتفاع الكوليسترول والدهون بالدم، وفي هذا الإطار تم الاستعانة بكوكبة من أساتذة الجامعات المتخصصين لوضع دليل مبسط لتشخيص وعلاج مرض ارتفاع الكوليسترول والدهون بالدم طبقًا لأحدث الأدلة العالمية وبما يتوافق مع الظروف البيئية والمجتمعية القومية ليتم تقييمها وتدريب الأطباء عليها.