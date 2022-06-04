«الصحة»: تطعيم 2 مليون مواطن ضد فيروس كورونا في المرحلة الثانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح حملة «طرق الأبواب» في تطعيم 2 مليون و44 ألف مواطنا، ضد فيروس كورونا، خلال 14 يوما من انطلاق المرحلة الثانية للحملة في 5 محافظات، حتى أمس الجمعة 3 يونيو.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الثانية من الحملة، انطلقت يوم السبت 21 مايو، في محافظات الإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، وبني سويف، وأسيوط.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، إن محافظة الجيزة كانت الأعلى في معدلات التطعيم، حيث بلغ عدد المطعمين بها إلى 499 ألفا و310 مواطنين، تليها محافظة أسيوط بتطعيم 498 ألفا و623 مواطنا.

وأضاف «قنديل» أن الحملة شارك بها 13 ألف و700 فرد، يشكلون 3400 فريق، بينهم 72 مشرف مركزي من الطب الوقائي، بين أطباء، ومراقبين صحيين، وأخصائيي نظم ومعلومات.

ولفت الدكتور عمرو قنديل، إلى أن المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب، انطلقت في 7 محافظات بدء من 6 إلى 17 مارس الماضي، ونجحت في تطعيم مليون و200 ألف مواطن.

وافتتح الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات، التي تستضيفها مصر في الفترة من 4 إلى 5 يونيو 2022 تحت شعار «تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي والاقتصادي لسكان أفريقيا».