استثمار

«الصحة» : تطعيم مليون مواطن ضمن حملة «طرق الأبواب» بـ6 محافظات

إطلاق 2080 فريقًا طبيًّا بقرى ونجوع المحافظات للتسجيل وتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا
إسلام عزام 7:33 م, الأثنين, 14 مارس 22 7:33 م, الأثنين, 14 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان تطعيم أكثر من مليون مواطن بالجرعات الثلاث (الأولى، والثانية، والتنشيطية) من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك ضمن حملة «طَرق الأبواب» التي انطلقت من محافظة المنوفية يوم 8 فبراير الماضي، وبدأت في محافظات (الفيوم، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان) في 6 مارس الحالي.

تأتي حملة «طرق الأبواب» في إطار حرص الوزارة على الوصول للمواطنين المستهَدفين بالتطعيم في الأماكن النائية بكل محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ورفع المناعة المجتمعية.

اقرأ أيضا  الصحة: 854 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 وفيات

أشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى انتشار 2080 فريقًا طبيًّا (تمريض، ورائدات ريفيات، ومُدخلي بيانات) بقرى ونجوع المحافظات المستهدفة للوصول إلى المواطنين وتقديم الخدمة من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل اللقاح التابع للوزارة، وتطعيمهم.

وتابع أن الفِرق الطبية يرافقها 2500 فرقة من التثقيف الصحي تقوم بالمرور على منازل المواطنين ومواقف الأتوبيسات والأسواق الشعبية والمدارس والمناطق الصناعية والهيئات والمؤسسات؛ للتأكد من موقف التطعيم للمواطنين بهذه الأماكن، مشيرًا إلى أن عمل هذه الفِرق يبدأ من الثامنة صباحًا، ويستمر حتى السادسة مساء.

اقرأ أيضا  «الرعاية الصحية»: انضمام 4 مستشفيات و32 مركزا لمنظومة التأمين الشامل بالإسماعيلية

وأوضح عبد الغفار أن فِرق التثقيف الصحي تقدم التوعية الصحية بكل محافظة، فضلًا عن تعريفهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، بالإضافة إلى حثهم على الإسراع والتسجيل لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان تسعى للتوسع في حملة طرق الأبواب، وحملات التوعية؛ لتكون بمثابة حلقة تواصل مع المواطنين لإمدادهم بالمعلومات السليمة والرد على استفساراتهم بشكل لحظي ودقيق، لتحقيق التواصل الدائم، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ورفع مناعتهم المجتمعية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدم لهم.

اقرأ أيضا  الصحة تبحث تدعيم مستشفيات هيئة قناة السويس للارتقاء بالخدمة الطبية
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام عزام

ملف الكاتب إسلام عزام

اقرأ أيضاً

سنغافورة تفرض إجراءات مالية ضد روسيا

أيمن عزام 7:05 م, الأثنين, 14 مارس 22

بين 15 مارس و30 يونيو المقبل .. روسيا تتجه لحظر تصدير القمح والذرة والشعير

أحمد إسماعيل 6:19 م, الأثنين, 14 مارس 22

«سياحة رجال الأعمال» تطالب الاتحاد الأوروبي بمستحقات الفنادق التى أقام بها الأوكرانيون وقت الحرب

دعاء محمود 5:11 م, الأثنين, 14 مارس 22

مصر ترأس الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية

عصام عميرة 2:25 م, الأثنين, 14 مارس 22

«التخطيط» ومؤسسة «ساويرس» يوقعان اتفاقية تعاون لإطلاق «المعمل المصري لقياس الأثر»

عصام عميرة 1:47 م, الأثنين, 14 مارس 22

وزيرة البيئة تطلع السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية المناخ على محاور تطوير العمل في مصر

عصام عميرة 1:39 م, الأثنين, 14 مارس 22